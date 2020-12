Vivo officialise les X60 et X60 Pro, deux smartphones haut de gamme avec des objectifs Zeiss

Vivo vient d’officialiser les Vivo X60 et X60 Pro, deux smartphones haut de gamme dont le principal atout est de disposer d’objectifs conçus en partenariat avec Zeiss. Les deux appareils partagent trois capteurs identiques, soit un APN grand angle « gimbal » (comme sur l’iPhone 12 Pro Max) de 48 Mpx, un ultra grand-angle 13 Mpx, et un capteur 13 Mpx pour le portrait avec un zoom x2. Le modèle Pro a droit à un quatrième capteur 8 Mpx avec zoom optique périscopique 5x (jusqu’à 60x en zoom numérique).

Au delà de ces blocs photo assez impressionnants, le reste de la fiche technique semble à la hauteur : dalle OLED 6,5 pouces FHD+ en 120 Hz (légère courbure sur la dalle du modèle Pro), Exynos 1080, 8 à 12 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, la 5G, ainsi qu’une batterie 4200 mAh pour le X60, et 4300 mAh pour le X60 Pro. Ces deux modèles sont pour l’instant proposés sur le seul marché chinois aux tarifs respectifs de 440 euros pour le X60 (8 Go de RAM et 128 Go de stockage) et 560 euros pour le X60 Pro (12 Go de RAM et 256 Go de stockage). Vivo étant bien implanté en Europe, on peut espérer une annonce pour bientôt.