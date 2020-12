DC produira 6 films par an à partir de 2022

Marvel et Disney semblent bel et bien vouloir exploiter leurs licences jusqu’à la nausée, une stratégie ultra-clientéliste (et sans aucune prise de risque) qui inspire malheureusement d’autres studios. Ainsi, Walter Hamada, le CEO de DC Films, vient de confirmer dans les colonnes du New York Times que 6 films DC seront produits chaque année à partir de 2022 ! Sur ces 6 films, 2 iront rejoindre directement la plateforme HBO Max (en même temps donc que leur projection en salles). The Batman de Matt Reeves – dont le tournage s’avère particulièrement mouvementé – sortira d’abord en salles, mais Hamada évoque déjà un spin-off qui débarquerait sans délai sur la plateforme HBO Max.

Avec 6 films DC en production chaque année, qu’en sera t-il de la qualité cinématographique de ces métrages ? Le Joker ne s’inscrit dans aucun multivers, LUI.

Quant au DCEU, l’équivalent du MU pour les personnages DC, il sera réactivé grâce à la notion de multivers (univers parallèles), un peu comme dans Spider Man into The Spider Verse (oui, c’est un Marvel, mais c’est pour l’exemple). Chaque super-héros DC aura donc son propre lore, mais une « passerelle » permettra de passer sur le lore d’un autre personnage. La notion de multivers serait introduite dans le film The Flash avant de servir plus généralement à étendre le DCEU. Les Batman interprétés par Michael Keaton et Ben Affleck devraient d’ailleurs se rencontrer dans ce film. tout cela semble un peu tiré par les cheveux (ou par la cape), mais Walter Hamada affirme être persuadé que « Si nous faisons des bons films, ils (les spectateurs, Ndlr) suivront«