Freebox Pop : Free ajoute une application de diagnostics

Free a déployé une mise à jour pour sa Freebox Pop qui ajoute l’application Diagnostics Freebox. La mise à jour pèse 258 Mo. Les clients ont normalement le droit à une notification en haut de l’écran pour les inviter à l’installer.

Diagnostics Freebox sur la Freebox Pop est assez simple d’usage. Elle permet une analyse de la box et voir si tout fonctionne bien. Elle effectue notamment un test de connexion, de débit et de ping. L’application se charge également de diagnostiquer la liaison TNT et la box à proprement parler, comme le Bluetooth et le Wi-Fi. Le client sait ainsi si tout fonctionne ou s’il y a un quelconque problème. Il peut d’ailleurs envoyer son rapport à Free pour que le fournisseur d’accès l’analyse. C’est seulement utile en cas de problème.

La plupart des informations de Diagnostics Freebox sur la Freebox Pop sont déjà disponibles depuis Freebox OS. L’intérêt ici est d’avoir un accès rapide depuis son téléviseur.

La mise à jour avec la nouvelle application est disponible dès maintenant au téléchargement. Elle ajoute au passage YouTube Music dans les applications système. Cette mise à jour intervient quelques jours après celle pour QQEE, l’interface TV de Free sur sa Freebox Pop.