Le MIT Media Lab s’est trouvé une nouvelle directrice

Le MIT Media LAB, prestigieux centre de recherche multidisciplinaire, a enfin trouvé le remplaçant, ou plutôt la remplaçante, de Joi Ito. L’ancien directeur du centre avait dû démissionner suite à de sombres révélations. Ito aurait en effet accepté que le MIT Media Lab reçoive des fonds d’investissements du milliardaire Jeffrey Epstein alors même que des rumeurs d’exploitation sexuelle remontaient à la surface. Dava Newman, professeur d’aéronautique et d’astronautique au MIT et ancien administrateur adjoint de la NASA sous Obama, a donc été nommée à la tête du MIT Media Lab. La scientifique a été sélectionnée après un premier tri de 60 candidats et un second écrémage de 13 personnes.

Pour la première fois de son histoire, le MIT Media LAB sera dirigé par une femme

Le MIT a annoncé la nouvelle par la bouche d’un de ses professeurs émérites, Dean Hashim Sarkis :« Parmi un groupe de candidats exceptionnels, la professeure Newman s’est démarquée par ses recherches pionnières, son large éventail d’engagements multidisciplinaires et son leadership exemplaire. Elle est une designer, une penseuse, une créatrice, une ingénieure, une éducatrice, une mentor, une animatrice, une communicatrice, une futuriste, une humaniste et, surtout, une optimiste. »