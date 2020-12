Justice League Snyder Cut : Zack Snyder atomise le montage de Whedon et précise la date de sortie

Zack Snyder n’a pas encore appris les nouvelles manières policées d’Hollywood. Les fans de DC ont toujours en travers de la gorge le montage au débotté de Josh Whedon sur le film Justice League, suite au départ précipité de Snyder (pour raisons familiales). Le Snyder’s Cut du métrage (ce qui aurait dû être la vraie version du film) est désormais attendu en 2021 sur HBO Max.

Pressé par un fan qui l’exhorte de brûler toutes les copies de la version « Weddon », Zack Snyder a répondu en sortant la sulfateuse : « Je comprends et bien sûr je respecte vos sentiments, et j’espère juste que je pourrais éjecter cette version hors de toute existence avec ce que vous verrez en mars ». Et voilà comment en une phrase bien sentie, Zack Snyder a détruit le Justice League de Joss Weddon tout en précisant le mois de sortie. Quel homme !