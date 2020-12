Star Wars : disparition de Jeremy Bulloch, l’acteur qui jouait le chasseur de primes Boba Fett

L’année 2020 se termine sur une énième tonalité macabre : l’acteur britannique Jeremy Bulloch est décédé à l’âge de 75 ans des suites de la maladie de Parkinson. Si le grand public ne connait pas son nom, les fans de Star Wars verseront de leur côté une petite larme. Jeremy Bulloch a en effet joué le rôle du chasseur de prime Boba Fett dans l’Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi. Les apparitions de Boba Fett sont extrêmement courtes, et pourtant ce personnage taciturne deviendra très vite l’une des figures fortes de l’univers Star Wars, au point que Disney fera d’un Mandalorian le héros d’une série (The Mandalorian, deux saisons sur Disney+).

Daniel Logan, qui interprète le jeune Boba Fett dans La Guerre des Clones, a rendu hommage à l’acteur : « C’est avec chagrin que j’annonce le décès de Jeremy Bulloch. Je n’oublierai jamais ce que tu m’as appris ! Les conventions ne seront plus les mêmes sans toi. Que la Force soit avec toi ».