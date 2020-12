League of Legends : la licence désormais multi-genres lorgne vers le MMORPG

Le MOBA phénomène League of Legends n’en finit plus d’étendre son lore à de nouveaux genres. Le studio Riot Games a annoncé il y a quelques jours Ruined King: A League of Legends Story , un RPG avec combats au tour par tour particulièrement prometteur. Cette énième annonce autour du lore de LoL se rajoute à la grosse pile de projets en courts, dont un hack’n Slash, un jeu de baston, le platformer-action CON/RGENCE (en préparation depuis 1 ans), sans oublier le jeu de cartes Legends of Runeterra déjà disponible sur PC et mobiles ainsi que le FPS Valorant.

Et ce n’est pas fini : une offre d’emploi publiée récemment par Greg Street, VP de la gestion de licences chez Riot Games, semble indiquer qu’un MMORPG LoL est en préparation. A ce rythme, on finira par oublier que League of Legends était à l’origine un MOBA révolutionnaire dans ses mécaniques de gameplay…