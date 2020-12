Star Wars: L’Empire Contre-Attaque : 7 minutes inédites de rushes et des coulisses du film

L’Empire Contre-Attaque reste sans doute la grande œuvre de l’épopée Star Wars, la plus maitrisée en terme de rythme, de mise en scène, sans compter bien sûr la phrase la plus culte de toute la saga (« Je suis ton père »), qui est aussi au passage l’un des plus gros twists de l’histoire du cinéma. Aussi incroyable que cela puisse paraitre, ce chef d’oeuvre de la S.F sorti en salles en 1980 n’avait pas encore livré tous ses secrets.



L’émission américaine ultra populaire Good Morning America a en effet diffusé 7 minutes de rushes et de coulisses du film, ce qui nous permet de constater que la jolie Carrie Fisher en pinçait vraiment beaucoup pour Harrison Ford (ne loupez pas le clin d’œil de Carrie à 2 minutes et 28 secondes sur la vidéo). Autre moment fort de ces inédits, les coulisses du combat épique entre Luke et Dark Vador. Un immanquable pour tous les fans.