5G : l’UFC-Que Choisir tacle le choix des fréquences et l’absence de transparence sur les zones couvertes

Alors que la France est déjà l’un des pays « riches » les plus en retard sur la 5G, le lancement des premiers forfaits 5G est loin de soulever l’enthousiasme. Dans son dernier rapport, l’UFC-Que Choisir tacle sans ménagement la stratégie poursuivie à ce sujet par les 4 principaux opérateurs français. L’association de défense du consommateur dénonce une absence flagrante de communication concernant les différentes bandes de fréquences en 5G utilisées par les opérateurs français.

En effet, dans la bande de fréquence basse (700 MHz) – qui est celle de la 5G de Free – les débits réels s’approchent plutôt de la 4G/4G+. La bande de fréquence des 2,2 GHz, privilégiée par les trois autres opérateurs, n’apportent pas plus le saut de débit attendu. La véritable 5G se situe dans la bande de fréquences 3,4 – 3,8 GHz, mais cette dernière est largement boudée par les opérateurs mobiles (hormis Orange dans quelques zones). « Ces fréquences (700 – 2,2 GHz, Ndlr) ne justifient donc pas à elles seules la souscription d’abonnements 5G souvent plus chers, ni l’achat dédié de smartphones compatibles 5G » accuse l’UFC.

Pire encore, les cartes de couverture en 5G ne sont pas assez claire selon l’association. Non seulement il est souvent difficile de distinguer les fréquences 5G selon les zones géographiques, mais la légende de ces cartes ne rappelle pas assez à quel point les fréquences 5G les plus basses n’offrent d’amélioration de débit significatives par rapport à la 4G. L’UFC estime en outre que l’ARCEP devrait pouvoir obliger les opérateurs à faire montre de plus de clarté, ce qui n’est sans doute pas prêt d’arriver. La liste sans fin des simples « recommandations » de l’ARCEP, souvent foulées du pied par les opérateurs, est le symbole absurde d’une surprotection étatique quasi institutionalisée des grands opérateurs français.

Ainsi, les cartes de couverture de Bouygues ne permettent pas de distinguer aisément les zones couvertes en 5G 3,5 GHz ou en 5G 2,1 GHz. « Dès lors » fulmine UFC-Que Choisir, « les consommateurs ne sont pas en mesure de comprendre qu’en souscrivant un abonnement 5G dans une zone prétendue couverte, ils pourraient parfaitement ne bénéficier d’aucun saut qualitatif en termes de débit par rapport à leur actuel abonnement 4G ».

Côté Free, la carte de couverture 5G ne préciserait pas les limites de débits sur la fréquence des 700 MHz. Seul Orange s’en sortirait à peu près correctement, avec une carte 5G qui affiche seulement les zones couvertes en 3,5 GHz (la « vraie » 5G). Fort de ces constatations, UFC-Que Choisir a mis en demeure les opérateurs Free, SFR et Bouygues afin que ces derniers améliorent enfin la lisibilité et le niveau d’information de leurs cartes de couverture en 5G. Il y a du boulot …