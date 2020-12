Snapdragon 678 : Qualcomm dévoile sa nouvelle puce pour les smartphones moyen de gamme

Même si l’info se concentre sur les modèles les mieux pourvus, le smartphone ne se limite pas au haut de gamme. Qualcomm vient de dévoiler le Snapdragon 678, un processeur destiné aux appareils moyen de gamme. Le successeur du Snapdragon 675 profite d’une finesse de gravure 11 nm et de la puissance de ses huit coeurs de CPU Kryo 460 cadencés jusqu’à 2,2 GHz. La partie GPU est assurée par un Adreno 612 qui sera sans doute largement suffisant pour faire tourner dans de bonnes conditions 99% des jeux mobiles.

Le SoC du 678 intègre aussi le modem X12 LTE capable de gérer des débits jusqu’à 600 Mb/s en download et 150 Mb/s en upload. Plutôt pas mal donc, même si la 5G n’est pas prise en charge. La grande nouveauté est sans doute ici l’Image Signal Processor Spectra 250L ISP, avec des capacités plus étendues en IA de traitement de d’image. Les modules photos devraient ainsi pouvoir profiter d’autofocus Laser, de zoom x5 en vidéo, d’effets Bokeh ou d’un HDR nettement plus convaincant. Last but not least, la puce serait aussi plus économe lors des jeux ou de la lecture vidéo en streaming.