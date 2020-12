SNK va lancer une nouvelle console de jeu

SNK est décidément sur tous les fronts. Le studio spécialiste des jeux de combats multiplie les initiatives : Neo Geo Mini, Neo Geo Arcade Stick, King of Fighters XV et Metal Slug pour 2021, accord financier avec le fonds souverain saoudien et… le lancement d’une console de jeu. L’éditeur a confirmé qu’une « toute nouvelle console » serait commercialisée en 2021, sans aucune autre précision.

La Neo Geo mini, ou l’exemple de ce qu’il ne faut pas faire dans le recyclage rétro-gaming. Shoot again en 2021 ?

On parierait de notre côté sur une mini-console de plus (comme la mini-borne Neo Geo), une manette console ou une borne « bartop » (gros succès sur les modèles de 1UP), avec bien sûr plein de jeux de combats préinstallés. On ne crache jamais sur quelques parties de KoF, Samurai Shodown ou Fatal Fury, mais la mode du rétro-gaming a peut-être des imites (ou peut-être pas). Rappelons sur un tout autre sujet que le très attendu King of Fighters XV sera enfin présenté en détail le 7 janvier prochain.