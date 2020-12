GameStop enregistre toujours des pertes et prévoit de nouvelles fermetures

GameStop peine toujours à se restructurer. La chaîne de vente de jeux vidéo vient de dévoiler ses résultats pour le trimestre écoulé, et le constat est impitoyable : avec un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars, en recul de 30% sur un an, et des pertes nettes de 19 millions de dollars, GameStop continue son long chemin de croix. Seule bonne nouvelle (si l’on peut peut dire), les pertes sont nettement moins élevées que celles du Q3 de l’an dernier (un trou de 83 millions de dollars). Le groupe cumule tout de même 500 millions de dollars de dettes.

Les ventes en ligne ont explosé (+257%) sur la période, ce qui a permis de compenser en partie les résultats en chute libre des boutiques physiques. Les 783 fermetures de boutiques (en 2 ans) ont bien évidemment réduit les coûts opérationnels, et la « purge » n’est pas finie puisque 1000 boutiques devraient avoir baissé le rideau d’ici au mois de mars 2021. A noter que la chaîne Micromania-Zing ne serait toujours pas touchée par la restructuration en cours. La next-gen permettra t-elle à GameStop de relever la tête ? Tout reposera sans doute sur l’évolution de la crise sanitaire…