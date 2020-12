Virgin Galactic dévoile les combinaisons de ses futurs pilotes de vaisseaux orbitaux

Après un premier teasing diffusé il y a quelques mois, Virgin Galactic vient de dévoiler sans filtre ni décodeur les combinaisons que porteront ses futurs pilotes. Ces combinaisons conçues pour la vie à l’intérieur du module/fusée sont destinées aux pilotes d’essais qui embarqueront pour les prochains vols orbitaux habités de Virgin Galactic. La firme américaine n’a en effet (toujours) pas abandonné ses ambitions spatiales face à l’ogre SpaceX, préférant s’orienter vers le marché du tourisme spatial. Signe de ces ambitions, une nouvelle base de lancement a même été construite au Nouveau-Mexique.

La combinaison d’un bleu pétant a été conçue en collaboration avec le fabricant Under Armour. Dans son communiqué de presse, Virgin Galactic note que ces vêtements non pressurisés sont conçus « pour ressembler et fonctionner comme des combinaisons qui volent «régulièrement dans l’espace à plus de trois fois la vitesse du son ».

Ces combinaisons portent les signes distinctifs des futurs pilotes de vaisseaux orbitaux, à l’instar d’un écusson sur la poitrine et de larges bandes noirs qui rappellent le vide spatial. Les passagers auront eux aussi droit à un costume dédié… mais ce dernier sera nettement moins « seyant ». A noter que la combinaison dans son ensemble ne pèse qu’un petit kilogramme. Le prochain vol d’essai pourrait avoir lieu dès le 11 décembre.