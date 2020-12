Les Américains découvrent la fibre 2 Gb/s à 100$/mois

Internet coûte cher aux États-Unis, surtout si on compare avec les offres en France. Les Américains ont maintenant le droit à un débit jusqu’à 2 Gb/s avec Google Fiber. Et c’est très cher : 100$/mois. De plus, il n’y a qu’Internet à ce prix. Ce n’est pas une offre triple-play (Internet + TV + téléphone) comme en France.

Google Fiber a d’abord fait un test de sa fibre de 2 Gb/s en septembre. Elle est aujourd’hui disponible, seulement dans deux villes au départ. Il s’agit de Nashville dans le Tennessee et Huntsville en Alabama. Les habitants de ces villes peuvent donc profiter de l’offre à 100$/mois. En comparaison, Google Fiber facture 70$/mois pour un débit maximum de 1 Gb/s.

Google Fiber explique que son offre avec 2 Gb/s est « prête pour les utilisateurs, les appareils les plus récents et les maisons connectées qui utilisent beaucoup d’Internet ». Un exemple donné par Google est le téléchargement d’un film 4K en 1,2 minute ou un jeu de 10 Go en 42,2 secondes. Le groupe parle de 11 minutes pour télécharger Microsoft Flight Simulator qui pèse 150 Go.

La vitesse de téléchargement est donc de 2 Gb/s. Mais l’envoi reste à 1 Gb/s. En outre, Google inclut un routeur compatible Wi-Fi 6 (4×4 MU-MIMO) qui peut atteindre les 2 Gb/s. Il embarque également un port 10 Gb/s et deux ports Ethernet 1 Gb/s.

La fibre 2 Gb/s (voire plus) existe en France

Cela fait un moment que nous avons un tel débit en France pour moins cher avec plus d’options. Chez Orange par exemple, la fibre 2 Gb/s partagée est à 39,99€/mois (la première année). Du côté de Bouygues Telecom, il y a le même débit pour 27,99€/mois (la première année). Vient enfin le cas de Free avec sa Freebox Delta et ses 8 Gb/s. L’offre est disponible à 39,99€/mois pour la Freebox Delta S. C’est le même prix pour la Freebox Delta la première année, avant de prendre 10€ supplémentaire. Il y a aussi la Freebox Pop avec 5 Gb/s partagés à partir de 29,99€/mois.