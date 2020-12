Fortnite (chapitre 2) : le Mandalorien s’invite dans la saison 5

La saison 4 du second chapitre de Fortnite s’est achevée sur un combat dantesque contre Galactus, le super-méchant super-géant de Marvel. Après ce final spectaculaire, un compte à rebours a défilé et les serveurs du jeu se sont mis en pause durant quelques heures. Une fois le compte à rebours terminé, Epic Games a enfin lâché les infos sur la saison 5.



Au programme, de cette saison baptisée Point Zéro, de nouveaux terrains de chasse, de nouvelles quêtes, des armes inédites, des améliorations, et surtout un passe de combat d’une valeur de 950 V-Bucks permettant d’obtenir les tenues de Menace, « le plus fort de tous les gladiateurs » ou… du Mandalorien (oui, The Child est dans le pack!) ! Disney a en effet signé un partenariat avec Epic Games pour l’exploitation du « super-héros » Star Wars. Voilà qui est un sacré joli coup eu égard à la popularité de la série Disney+.