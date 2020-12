Nintendo Switch : la mise à jour 11.0 ajoute quelques nouveautés

Nintendo propose aujourd’hui la mise à jour 11.0 pour sa Switch. Il y a quelques nouveautés au programme pour la console. « Enfin ! » diront certains, étant donné que beaucoup de versions de Nintendo sont là pour seulement corriger des bugs.

La mise à jour 11.0 pour Switch facilite le transfert

La mise à jour 11.0 pour la Switch facilite le transfert des captures d’écran et des vidéos. Les utilisateurs peuvent connecter leur smartphone à la console pour transférer les données en question. C’est 10 captures d’écran ou une vidéo à la fois au maximum. Mais le processus n’est pas des plus malins. Il faut scanner un QR Code affiché sur la console et suivre les instructions.

Toujours au niveau du transfert des captures d’écran et des vidéos, une nouvelle fonctionnalité de copie vers un ordinateur via une connexion USB a été ajoutée. Elle se trouve dans Paramètres de la console > Gestion des données > Gestion des captures d’écran et des vidéos. Un câble de charge USB modèle HAC-010 ou un câble USB certifié USB-IF prenant en charge le transfert de données est nécessaire pour se connecter à un ordinateur.

D’autres nouveautés au programme

La mise à jour 11.0 ajoute le Nintendo Switch Online sur l’écran d’accueil. Les joueurs retrouvent par ailleurs une option qui permet de télécharger automatiquement les données de sauvegarde dans le cloud.

D’autre part, une section « À quoi jouent vos amis ? » fait son apparition sur la page utilisateur. Nintendo ajoute que les utilisateurs peuvent désormais sélectionner le téléchargement à effectuer en premier lorsqu’il y a plusieurs téléchargements en cours. Ça ne s’arrête pas là, puisque 12 nouvelles icônes utilisateurs ont été ajoutées pour célébrer le 35e anniversaire de Super Mario Bros. Enfin, les utilisateurs peuvent désormais nommer leurs configurations de boutons avec la fonctionnalité « Changer la configuration des boutons ».

La mise à jour 11.0 pour la Switch est disponible dès maintenant au téléchargement.