Pour la première fois de leur histoire, les Hugo Awards vont récompenser un jeu vidéo

Les Hugo Awards sont le prix littéraire le plus prestigieux que peut recevoir un auteur de S.F ou de Fantasy. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury (1954), Le Maitre du Haut Château de Philip K. Dick (1963), Dune de Franck Herbert (1966), ou bien encore Fondation d’Isaac Asimov sont quelques uns des chef d’œuvres qui ont été récompensés lors de la WorldCon, la plus ancienne convention de science-fiction.

On a souvent tendance à oublier que les Hugo Awards récompensent aussi des œuvres audiovisuelles, films, magazines ou autres, même si le prix Hugo « ultime » revient bien au meilleur roman de de S.F. En 2021, les Hugo Awards rajouteront une statuette, celle du meilleur jeu vidéo. Bien évidemment, ne seront récompensés que les jeux de S.F se déroulant dans un univers/lore futuriste, et l’on peut penser que la qualité du scénario ou de la narration pèseront beaucoup dans la remise du prix.

Collette Fozard, co-présidente de la WorldCon 2021, justifie ainsi l’ajout du jeu vidéo dans la liste des prix : « Depuis le début de 2020, beaucoup d’entre nous ont passé plus de temps à jouer que prévu. Ce prix offrira aux fans l’occasion de célébrer les jeux qui ont été significatifs, joyeux et exceptionnels au cours de cette dernière année ». Inutile de préciser qu’un certain Cyberpunk 2077 part d’ores et déjà favori…