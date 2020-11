Le Starship de SpaceX de nouveau préparé pour un vol d’essai en haute altitude

Starship, la fusée géante de SpaceX qui succède à la Falcon Heavy (celle qui avait mis en orbite la désormais célèbre Tesla rouge avec son pilote Starman), décollera la semaine prochaine pour son premier vol d’essai à haute altitude. Elon Musk a confirmé que le prototype SN8 devra s’élever à une altitude de 15 km avant de (tenter de) redescendre sur Terre en position verticale.

Starship effectuera bientôt son premier vol à haute altitude

Pour SpaceX, ce vol d’essai est crucial puisqu’il permettra de contrôler d’un coup d’un seul la fiabilité des trois moteurs et la stabilité de la fusée lors de la montée (grâce aux ailerons). Sans parler bien sûr de l’atterrissage vertical déjà très maitrisé sur les fusées Falcon. concernant cette dernière étape, le CEO de SpaceX se montre plus que prudent et estime que les chances de récupérer le StarShip intact ne sont que de une sur trois.

A terme, c’est à dire d’ici 5 ans au minimum, Starship commencera ses premières missions, d’abord de routine (taxi et/ou Cargo pour l’ISS), avant sans doute de mettre le cap sur la Lune… puis sur Mars !