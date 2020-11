Cyberpunk 2077 : le dernier (gros) Night City Wire avant la sortie du jeu (vidéo)

Trailer après trailer, Cyberpunk 2077 s’annonce comme un monument du jeu vidéo. Le titre de CD Projekt Red s’est une nouvelle fois illustré lors d’un Night City Wire consistant d’une trentaine de minutes. Au programme de cette mise en bouche, un tout nouveau trailer de gameplay (5 minutes de bonheur), un teaser sur le personnage de Johnny Silverhand, les coulisses de la motion capture avec un Keanu Reeves (toujours) ultra professionnel, une séquence sur la composition de la BO, l’annonce de goodies et bonus à récupérer dans le jeu, et enfin un focus sur JALI, le système de synchronisation labiale multi-langues et temps réel qui semble réellement faire des merveilles.

Le trailer de gameplay qui clôture ce NCW vaut à lui seul l’attente. Le lore de Cyberpunk 2077 semble extrêmement vaste et varié, et le niveau d’immersion inédit pour un jeu à plat (non VR). Cyberpunk 2077 doit toujours sortir le 10 décembre prochain sur Xbox One, PS4, PC et sur les consoles next gen.