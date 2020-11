PS5 : le calendrier de sorties des prochaines exclusivités (Horizon Forbidden West , R&C Rift Apart, GT7, GoW)

Sony démarre la next gen en trombe. Auréolé de son statut de champion de la gen actuelle (près de 110 millions de PS4 vendues), Sony est parvenu à livrer 3 jeux first party pour le lancement de sa PS5 (Spider Man Morales, Sackboy Adventure, Astro) et une grosse exclue (temporaire ?) du studio avec Demon’s Souls. Rachet & Clank Rift Apart a finalement « glissé » en 2021, et rejoindra ainsi la cohorte de grosses sorties annoncées déjà pour l’an prochain. Face à cette avalanche programmée de titres, Sony a tenu à clarifier le calendrier de sortie des prochains jeux first party de la PS5.

Ainsi, Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal et Gran Turismo 7 seront disponibles dans le courant du premier semestre 2021. Horizon Forbidden West (aussi sur PS4) est quant à lui prévu pour le second semestre 2021. En revanche, Sony ne fait aucune mention de GoW, ce qui n’est guère étonnant en soi. Le jeu n’a sans doute pas grand chose à montrer en l’état (début de dev), mais surtout, il semble extrêmement peu probable qu’il puisse réellement sortir dès l’an prochain…