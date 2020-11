State of Play : 12 minutes de gameplay pour le superbe Demon’s Souls

Le remaster de Demon’s Souls sera sans aucun doute LE jeu de lancement de la PlayStation 5. Le chef d’oeuvre de From Software, sorti en 2009 sur PS3, bénéficie d’un superbe portage du studio . Le dernier State of Play de Sony est revenu sur le titre à quelques jours de son lancement (et du lancement de la PS5), et nous propose donc 12 minutes de gameplay pour s’en mettre plein les yeux, même si le minimum d’honnêteté oblige à dire que cette superbe adaptation ne fait pas vraiment beaucoup mieux que les ténors techniques de la PS4 (God of War, Death Stranding, ou bien encore TLoU2). En d’autres termes, c’est très joli, mais l’on voit tout de même qu’on est en début de gen.



Les spoilers sont nombreux (pour ceux qui n’auraient pas déjà platiné le jeu bien sûr), et l’on reconnait sans peine les lieux emblématiques du jeu culte, comme les Portes de Boletaria, Rochecroc, la Tour de Latria, le Sanctuaire des Tempêtes ou bien encore le Val Fangeux. Comme cela semble être déjà la norme sur PS5 (malheureusement), le jeu sera jouable en mode « rendu » et « performances », soit de la 4K native, plus d’effets graphiques (mais pas de RT) et 30 fps pour le mode « plein la vue » et le 60 fps, (beaucoup) moins d’effets et de la 4K « upscalée » pour le mode performances. Et un mode qui ne ressemble pas à de la PS4 Pro boostée en 60 fps, c’est possible ? Et bah… non.