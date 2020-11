Snapchat affiche le nombre d’abonnés des créateurs pour la première fois

Snapchat fait désormais comme Instagram, Twitter et les autres réseaux sociaux en affichant le nombre d’abonnés pour les créateurs. Les utilisateurs peuvent ainsi naviguer sur le profil d’un créateur et voir sa popularité.

Dans un communiqué à Tubefilter, Snapchat dit avoir « écouté les commentaires de notre communauté de créateurs ». Ils voulaient que le nombre d’abonnés sur Snapchat soit disponible sur leur profil et c’est maintenant une réalité. Ils souhaitaient également montrer que leur communauté se développe, toujours selon les dires de Snapchat.

Snapchat précise que l’affichage du nombre d’abonnés est optionnel. « Nous comprenons que tous les créateurs ne souhaitent pas que les mesures publiques soient visibles pour leurs fans. Par conséquent, les créateurs peuvent choisir d’activer ou de désactiver cette mesure selon leurs besoins dans leurs paramètres », dit le réseau social.

Les profils pour les créateurs ont fait leur début en septembre dernier. Ils permettent aux utilisateurs de mieux connaître l’audience. On découvre maintenant que le nombre d’abonnés sur certains comptes Snapchat se compte en dizaines de millions d’abonnés.

Sur Twitter, un utilisateur montre que Kylie Jenner compte 36,4 millions d’abonnés. Il semblerait qu’elle soit la personne la plus suivie sur Snapchat.

Kylie still might be the most followed person on Snapchat, by far? pic.twitter.com/SUaU52nO8G

— Mike Metzler (@MTZLER) November 3, 2020