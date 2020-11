WhatsApp ajoute un outil de gestion du stockage pour libérer de l’espace

Votre iPhone ou smartphone Android commence à être plein ? Il est possible que cela s’explique par toutes les photos et vidéos reçues avec WhatsApp. La messagerie annonce aujourd’hui un outil de gestion du stockage pour vous aider à libérer de l’espace.

En vous rendant dans les réglages de WhatsApp, vous avez maintenant accès à un outil qui liste les contenus par catégorie. Il y a notamment les fichiers qui pèsent plus de 5 Mo. Il est possible de tous les effacer avec quelques manipulations afin de libérer de l’espace sur son smartphone. Cela peut représenter plusieurs Go de données selon votre usage de WhatsApp. Il est également possible de voir l’espace occupé des pièces jointes dans chaque conversation et faire le tri.

Ce nouvel outil de gestion de stockage est en cours de déploiement sur iOS et Android. Certains utilisateurs devront attendre quelques jours pour en profiter. Il n’existe pas de moyen de forcer la mise à jour (pour l’instant du moins). Voici une vidéo de WhatsApp qui explique le fonctionnement.