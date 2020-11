Demon’s Soul (PS5) : des dizaines de guides vidéo pour aider le joueur

Demon’s Souls est un jeu dur, très dur, et nombre de ceux qui fantasment sur les graphismes chatoyants du remaster PS5 de Bluepoint Games ne savent pas encore qu’ils auront toutes les peines du monde à passer le premier boss. Mais Sony a pensé à tout : Demon’s Soul PS5 intègrera une aide de jeu sous la forme de 180 guides vidéos. Ce « support » intégré est en fait l’une des nouvelles fonctionnalités de la PS5, et il faut bien reconnaitre que Demon’s Soul est sans doute le client idéal pour en faire la démonstration.

Les aides de jeu pourront s’afficher en incrustation ou dans une bordure située à la gauche de l’écran. Le joueur pourra donc consulter ces « tips et astuces » tout en continuant sa partie. On est toutefois en droit de se demander si ces guides intégrés ne flingueront pas l’intérêt principal des jeux basés sur le « Die and Retry ». Après tout, la satisfaction ressentie après la défaite d’un boss de Demon’s Souls est largement proportionnelle à l’âpreté du combat qui a précédé.