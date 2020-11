La RATP rachète Mappy pour concurrencer Google Maps et Waze

La RATP annonce avoir fait l’acquisition du service de cartographie français Mappy. C’est le troisième acteur de la mobilité du quotidien en France après Google Maps et Waze. Le montant du rachat n’est pas dévoilé.

La RATP dit avoir un objectif bien précis avec Mappy : développer un leader français de la mobilité digitale. Les deux groupes vont combiner leurs services dans une même application. Cela inclura la possibilité de réserver et de payer ses trajets, directement à partir d’un smartphone. La disponibilité se fera dans le courant de 2021.

Des nouveautés sont déjà évoquées :

En Île-de-France, les services digitaux de la RATP intégreront une cartographie complète de la région. Il y aura aussi un GPS piéton et vélo ainsi que les adresses de professionnels « autour de moi ». Il sera possible d’y réserver et d’y payer ses déplacements

À l’échelle du pays, le service Mappy sera, lui aussi, enrichi. Le comparateur multimodal intégrera de nouveaux partenaires et déploiera une offre combinée voiture, parking relais et transports en commun pour répondre aux enjeux environnementaux et d’accessibilité des territoires. De la même manière, les utilisateurs pourront y réserver et y payer, en toute simplicité, leurs trajets. Les métropoles et régions demandeuses auront par ailleurs le droit à une application spécifique

La RATP rachète Mappy pour être un leader français

Mappy référence 13 modes de transport, 25 opérateurs de mobilité et compte plus de 12 millions de visiteurs uniques mensuels sur son application et site Internet. Plus de 5 millions de points d’intérêt sont présents. Au total, 4,7 milliards d’itinéraires ont été calculés en 2019.

« Ensemble, avec Mappy, nous préfigurons la mobilité de demain. Ce que nous voulons, c’est être LE partenaire de référence des smart cities », déclare Hiba Farès, la directrice en charge de l’expérience client, des services et du marketing de la RATP. « Avec cette alliance, nous nous en donnons les moyens concrets. Nous allons explorer avec Mappy un univers où les possibilités sont nombreuses. », ajoute la responsable.