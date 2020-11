Des hackers iraniens ont accédé aux données d’électeurs US

Des hackers iraniens ont visé des électeurs américains et ont pu accéder à leurs données. Cela leur a permis d’envoyer des e-mails menaçants aux électeurs il y a quelques semaines. Le FBI prend aujourd’hui la parole sur le sujet.

Le FBI et l’Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) confirment en partie l’authenticité d’une vidéo distribuée dans le cadre d’une campagne de désinformation. Elle a brièvement attiré l’attention lorsqu’elle a fait une apparition publique il y a quelques jours. Les experts qui ont examiné les images ont déclaré qu’il ne s’agissait guère plus que d’une tentative pour effrayer les électeurs sur l’intégrité de l’élection présidentielle du 3 novembre.

Le FBI et la CISA ont confirmé que les hackers iraniens avaient réussi « à obtenir les données des électeurs dans au moins un état ». Le nom de l’État reste secret. Néanmoins, des indices dans la vidéo suggèrent qu’il s’agit de l’Alaska.

En tout cas, le FBI et la CISA assurent que les hackers iraniens ont également analysé les sites électoraux d’au moins 10 autres États. Ils recherchaient des failles de sécurité à exploiter.

Naturellement, cette opération par des hackers iraniens inquiète, alors que les plateformes luttent contre la désinformation. Plusieurs médias assurent que la Russie a contribué à l’élection de Donald Trump en 2016. Cette fois, plusieurs mesures sont prises pour éviter toute ingérence de la nouvelle élection présidentielle. C’est notamment le cas du côté des réseaux sociaux.