Livebox : Amazon Prime Video va (enfin) être disponible aux abonnés Orange

SFR, Bouygues Telecom et Free proposent déjà le service de streaming vidéo d’Amazon sur chacune de leurs box. Un opérateur manque à l’appel : c’est Orange. Ce sera bientôt de l’histoire ancienne, puisque Prime Video va débarquer sur les Livebox le mois prochain.

Des clients avec une Livebox ont d’abord repéré un message annonçant l’arrivée prochaine de Prime Video. Orange a depuis confirmé à Satellifax qu’il a signé un accord avec Amazon pour proposer son service sur sa box en novembre.

L’application Prime Video va apparaître automatiquement sur les Livebox le mois prochain. Ceux qui ont déjà un abonnement pourront directement entrer leurs identifiants pour se connecter et voir les films et séries du catalogue. Sinon, il sera possible de s’abonner directement depuis la Livebox au même prix que sur le site d’Amazon.

Prime Video vient concurrencer Netflix, Disney+ et les autres services de streaming vidéo. Beaucoup de personnes y ont accès parce qu’elles ont Amazon Prime. Ce service est essentiellement pris pour avoir la livraison gratuite sous 24 heures pour toutes les commandes sur Amazon. Il se trouve qu’Amazon Prime inclut Prime Video, d’où l’intérêt d’en profiter. Amazon Prime est disponible au prix de 5,99€/mois ou 49€/an. Il y a un mois offert (trois mois pour les étudiants).