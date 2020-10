PlayStation et Xbox affichent d’excellents résultats financiers juste avant la next-gen

Qui osera dire encore que les trimestres avant le lancement d’une nouvelle gen sont toujours dérisoires en termes de ventes (jeux, consoles et services) ? Certainement pas Sony et Microsoft. Les divisions PlayStation et Xbox viennent en effet de publier leurs résultats pour le trimestre écoulé, et le moins que l’on puisse dire est que les deux firmes vont démarrer la next-gen gonflées à bloc. Côté Xbox, le premier trimestre fiscal (troisième trimestre calendaire) s’est soldé par un chiffre d’affaires en croissance de 22% sur un an, CA qui culmine désormais à 3 milliards de dollars (un record pour Xbox).

C’est encore mieux pour PlayStation, qui a réalisé sur la même période un chiffre d’affaires de 4 milliards de dollars (+11%) pour un peu moins de 800 millions de dollars de bénéfices (+61%). PlayStation vise désormais les 21,1 milliards de CA sur l’ensemble de son année fiscale (close au 31 mars 2021). Les chiffres ne mentent pas : les ventes de jeux, de consoles et les abonnements au GamePass permettent à Microsoft de recoller à la roue de Sony en terme de CA, avant même le lancement de la next-gen ! Un constat qui aurait semblé surréaliste en début d’année.