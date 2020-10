Microsoft dévoile une manette Xbox One « The Mandalorian »… facturée au prix fort

La saison 2 de The Mandalorian arrive le 30 octobre prochain sur Disney+, et avec un sens du timing consommé, Microsoft nous dévoile la The Mandalor, une manette Xbox One (mais aussi compatible PC et Xbox Series X/S) inspirée de l’univers de la série. Avec son look indus et ses motifs faussement vieillis, la manette semble avoir passé quelques années au fond d’une des grottes de Tatooine. C’est franchement réussi, d’autant plus que l’accessoire est accompagné d’un station de recharge du même acabit en terme de design. Reste que Microsoft n’y est pas allé avec le dos de la cuillère question tarification. La manette The Mandalorian est proposée à la vente sur le site Xbox au prix de 169,99 dollars. Et le plus beau, c’est qu’elle est déjà en rupture de stock !

The Mandalor is not a race, it’s a creed and well, it’s also now a controller.https://t.co/9AprFvYuyn pic.twitter.com/lTN3aSO9sC — Xbox (@Xbox) October 26, 2020