La Famille Addams : Netflix produirait une adaptation série réalisée par Tim Burton !

Après le succès des films un brin cultes des années 90 et les 200 millions de dollars (inespérés à vrai dire) récoltés par le film d’animation de 2019, La Famille Addams (The Addams Family) pourrait bientôt être adaptée en série par Netflix ! Beaucoup plus alléchant encore, on apprend que le génial Tim Burton (Charlie et la Chocolaterie, Mars Attacks!) se chargerait de la réalisation ! Grand spécialiste des thématiques comico-horrifiques (Les Noces Funèbres, Beetlejuice, Edward aux mains d’argent, Sleepy Hollow, Frankenweenie, Dark Shadows, Sweeney Todd), Tim Burton semble être LE réalisateur tout indiqué pour une adaptation de la Famille Addams.

Tim Burton réaliserait une série sur la célèbre Famille Addams. Quoi de plus logique à vrai dire !

Le synopsis de la série n’est pas encore connu, mais Deadline affirme que la série se déroulera de nos jours et que l’histoire sera racontée du point de vue Mercredi Addams, la fille ainée un brin psycho. Pourvu que la rumeur soit vraie !