La suite de Willow sera disponible sur Disney+ sous la forme d’une série

Film très inégal mais un brin culte de Ron Howard sorti en 1988, Willow aura finalement droit à une suite ! Les aventures du sorcier nain/Nelwyn Willow (Warwick Davis) et de son acolyte guerrier (interprété par Val Kilmer) se poursuivront donc dans une série produite pour Disney+. La réalisation du pilote a été confiée à John M. Chu, à qui l’on doit Crazy Rich Asians (ce qui n’est pas de nature à nous rassurer). Le synopsis sera signé Jonathan Kasdan, scénariste du film Solo (là, on a franchement peur…).

Histoire de flinguer totalement notre optimisme initial, on apprend que la très critiquée Kathleen Kennedy produira cette série « Sequel ». Voilà qui sent tout de même le projet totalement bordé de (très) gros politiquement correct qui tâche. On notera tout de même que Warwick Davis rempilera dans son rôle de sorcier Nelwyn, mais que Val Kilmer n’est pas nommé. Et si on appelait Peter Dinklage/Tyrion Lannister à la rescousse ?