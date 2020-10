Joaquin Phoenix interprètera Napoléon dans le prochain film de Ridley Scott (Alien, Blade Runner)

Sur le papier, il s’agit déjà d’un des plus gros projets cinématographiques en cours de production. Ridley Scott s’attelle donc à Kitbag, un long métrage qui retracera quelques uns des épisodes marquants de la vie de Napoléon Bonaparte. Le casting fait déjà sensation, et pour cause : Joaquin Phoenix interprétera le célèbre Empereur, un rôle qui semble déjà lui aller comme un gant si l’on se réfère à son interprétation fantastique de Commode dans le film Gladiator (de Ridley Scott encore). Oscarisé en 2020 pour son rôle de Joker et Palme d’Or du meilleur acteur en 2017 pour A Beautiful Day, Joaquin Phoenix est sans conteste l’acteur américain le plus côté du moment.

Joaquin Phoenix incarnera Napoléon Bonaparte dans le prochain film de Ridley Scott

Kitbag portera sur les origines de Napoléon et « son ascension rapide et impitoyable vers le pouvoir, vue à travers le prisme de sa relation addictive et souvent explosive avec sa femme et véritable amour, Joséphine ». Il est à noter que le rôle de Joséphine n’a pas encore été attribué. Ridley Scott s’attaque en tout cas à un monument, une falaise à pic que ni Kubrick, ni Chaplin ne sont parvenus à franchir. Kitbag n’a pas encore de période de sortie.