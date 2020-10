Fall Guys : un costume Sonic pour fêter les 60 ans de Sega

Le jeu évènement Fall Guys succombe à son tour à la mode des cross-over. Après les skins inspirés de Hotline Miami ou de Half-Life, le jeu de Mediatonic accueillera dès demain un tout nouveau costume Sonic ! Ce cross-over est une façon de fêter les 60 ans de la marque SEGA… et de faire un joli buzz au passage (pour un jeu qui n’en a plus vraiment besoin à vrai dire). Le costume du hérisson bleu sera disponible en deux parties (haut et bas), chacune de ces deux parties pouvant être récupérées contre 5 couronnes.



La saison 2 de Fall Guys démarre décidément de bien belle manière. Rappelons que cette nouvelle saison propose principalement de nouvelles épreuves et des costumes de type médiévaux (voir trailer ci-dessus). Depuis son lancement, Fall Guys est parvenu à attirer plus de 15 millions de joueurs. Le jeu est disponible sur les consoles PS4/PS4 Pro et sur PC.