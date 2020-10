Sosh met fin à son forfait à 19,99€/mois

Sosh a revu sa gamme de forfaits mobiles et ne propose plus son offre à 19,99€/mois pour les nouveaux abonnés. On retrouve désormais trois forfaits, tous disponibles sans engagement.

Il est vrai que ce forfait commençait un peu à faire pâle figure face aux autres forfaits de Sosh ou aux forfaits des autres opérateurs. Il incluait à l’origine les appels, SMS et MMS illimités, ainsi qu’un quota Internet de 20 Go. Le quota va même doubler à 40 Go ce mois-ci sans hausse de prix, comme nous l’avons vu il y a quelques jours.

Sosh a régulièrement proposé des promotions pour des forfaits moins chers et plus intéressants sur le papier. En ce moment par exemple, un forfait avec appels/SMS/MMS illimités et 80 Go de quota Internet est proposé à 14,99€/mois, même après la première année. Difficile de vendre un forfait avec deux fois moins de volume Internet pour cinq euros en plus.

Le forfait à 19,99€/mois disparaît donc. Que se passe-t-il pour les personnes qui ont déjà cet abonnement ? Rien ne va changer pour elles, elles conservent leur offre avec le même prix.

Aujourd’hui, la gamme de Sosh est la suivante :