Attention les yeux : NBA 2K21 dévoile sa next-gen (trailer)

NBA 2K21 s’apprête à envahir les marquets virtuels le 12 novembre prochain. Jusqu’ici, cet opus s’était surtout fait connaitre pour ses polémiques tarifaires, mais cette fois il est uniquement question de next-gen. Et attention, les yeux, car ça envoie du lourd, du très lourd même. La modélisation des joueurs, du staff et des tribunes, les textures ultra HD, les animations faciales, tout a été largement revu à la hausse… sauf sur un point. On remarque en effet de grosses chutes de framerate à différents endroits du trailer. Certes, que le jeu soit beau à regarder est une bonne chose, mais la fluidité du gameplay reste cardinale pour un jeu de basket.



Hormis ce point de détail et quelques animations encore un peu raides, c’est vraiment beau à se damner. Stephen Curry, le fantastique marqueur à trois points des Warriors de Golden State, n’a jamais semblé aussi réel. NBA 2K21 sortira le 12 novembre prochain sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X. Vivement !