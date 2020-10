Mulan bientôt disponible à l’achat, sans avoir Disney+

Comme chacun sait, les films sortent d’abord au cinéma et sont proposés quelques mois plus tard à l’achat sur différentes plateformes. Mulan devait initialement sortir au cinéma, mais il a finalement fait ses débuts sur débuts en streaming sur Disney+. Il faut payer le film, en plus de l’abonnement à Disney+, pour voir le film. Ce sera bientôt de l’histoire ancienne.

À partir du 6 octobre, le film pourra être acheté en SD, HD ou 4K sur les différentes plateformes qui proposent généralement l’achat de films et de séries (iTunes, Amazon, etc). L’offre sera peut-être plus intéressante à l’arrivée parce que le film devient la propriété de l’acheteur. Alors que sur Disney+, il faut rester abonné au service de streaming pour continuer à voir le film, même après avoir acheté le droit pour voir Mulan.

Cette disponibilité à l’achat le 6 octobre sera au moins valide pour les États-Unis et probablement les autres pays où Mulan est déjà disponible. En France, Mulan ne sortira pas avant le 4 décembre prochain sur Disney+. Un simple abonnement à Disney+ suffira pour voir le film, il n’y aura pas de surcoût comme ce fut le cas dans les autres pays.

À voir maintenant comment va se passer l’achat du film sur les différentes plateformes légales. Est-ce que ce sera en même temps que la diffusion en streaming sur Disney+ le 4 décembre ? Disney ne communique pas sur le sujet pour l’instant.