Tekken : 50 millions de jeux vendus (et des centaines de millions de baffes distribuées)

La franchise Tekken vient de franchir un pallier symbolique que très peu de titres ont franchi avant elle : en 10 jeux, Tekken a dépassé la barre des 50 millions de ventes, un score largement obtenu grâce aux 6 millions de Tekken 7 écoulés. Autrement dit, des centaines de millions (milliards ?) de baffes et autres tatanes ont été distribuées depuis 26 ans. Le jeu de baston culte, véritable pilier du studio Bandai Namco, a démarré sur borne d’arcade en 1994 avant de débarquer sur la PlayStation One (qui recevra encore deux autres titres de la franchise). Afin de gagner (encore) en popularité, Tekken s’est récemment décliné sur support mobile et a même osé le crossover avec son concurrent de toujours, Street Fighter (Street Fighter x Tekken). Gageons qu’un Tekken 8 est déjà en préparation pour la next gen (Series X/PS5), de quoi peut-être viser la barre des 60 millions.