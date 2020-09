Galaxy Tab Active 3, la nouvelle tablette de Samsung avec batterie amovible

Samsung a levé le voile sur la Galaxy Tab Active 3, une nouvelle tablette qui a la particularité d’être robuste. Selon Samsung, sa tablette « est conçue pour la façon dont les entreprises fonctionnent aujourd’hui, en mettant davantage l’accent sur l’amélioration de la productivité et de la sécurité des employés ».

La Galaxy Tab Active 3 dispose d’un écran LCD de 8 pouces avec une définition de 1 920 x 1 200 pixels. Elle embarque le processus Exynos 9810, 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go d’espace de stockage (extensible avec une carte microSD). Le support de la 4G est présent, mais il n’y a rien pour la 5G.

La tablette dispose d’un seul capteur photo de 13 mégapixels à l’arrière, qui peut aussi scanner les codes-barres pour les employés travaillant dans des boutiques. À l’avant, le capteur photo fait 5 mégapixels.

Pour le reste, on retrouve un port USB-C (USB 3.1, génération 1), une broche Pogo, un capteur d’empreintes (situé sur l’un des boutons à l’avant), du Wi-Fi 6, un GPS et la résistance à l’eau IP68. Le S Pen est également de la la partie et lui aussi a une résistance à l’eau IP68.

Autre élément intéressant : la batterie. Elle a une capacité de 5 050 mAh et elle peut surtout être remplacée par l’utilisateur. D’ailleurs, il est possible d’utiliser la tablette sans avoir la batterie insérée. Il suffit de brancher la Galaxy Tab Active 3 au secteur.

La Galaxy Tab Active 3 est disponible à partir d’aujourd’hui selon Samsung, mais la marque ne communique pas le prix.