The Boys : Amazon prépare un spin-off avec des super-héros… à la fac !

The Boys, la série de super-héros super-irrévérencieuse d’Amazon Prime Video, va bientôt étendre son lore. Si l’on en croit en effet les bonnes sources de Variety, Amazon préparerait un spin-off de The Boys… avec des super-héros à la fac ! De jeune super-héros se formeraient donc dans une Université spécialisée construite et dirigée par Vought International. L’ambiance de la série oscillerait entre « Hunger Games » et les comédies universitaires, le tout dans un style toujours très trash (R-Rated).

A priori donc, il s’agirait ici d’une série un peu plus orientée vers le public ado, avec son lot de tensions sexuelles, de fêtes déjantées et de compétitions entre cadors de la fac. Craig Rosenberg, déjà scénariste et producteur exécutif sur The Boys, aurait été nommé showrunner de ce spin-off. La série serait toujours co-produite par le trio Eric Kripke, Evan Goldberg et Seth Rogen.