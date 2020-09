The Suicide Squad : HBO Max planche sur un spin-off avec John Cena dans le rôle de Peacemaker

Avant même la sortie de The Suicide Squad (dont la sortie est prévue à l’été 2021), HBO Max annonce la production d’une série spin-off au long métrage, Peacemaker. La réalisation de la série a été confiée à James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie) tandis que le super-héros hypra-cynique (Deadpool est un enfant de coeur à côté) sera interprété par John Cena. Le choix de Gunn à la réalisation dévoile les grandes ambitions du studio Warner Bros, totalement requinqué depuis le méga succès critique et public du Joker. Peacemaker sera l’occasion de revenir sur les origines du super-héros le plus impitoyable de tous les temps. James Gunn explique notamment que sa série permettra de « plonger dans les problèmes du monde actuel à travers les yeux de ce super héros/super vilain/plus gros douchebag au monde « . On sent de nouveau l’influence du Joker et de son réal Todd Philips.