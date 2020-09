No Man’s Sky : l’extension Origins double la variété de l’écosystème et apporte… des vers de sable géants !

A force de travail acharné, le studio Hello Games est en train de transformer No Man’s Sky en son propre « sequel ». Après l’extension horrifique, les vaisseaux « vivants » (coucou « Blood Machines » !) , les mechas, la vie sous-marine, la VR et tant d’autres évolutions du jeu d’origine, le studio du génial Sean Murray livre Origins, la plus grosse extension du jeu à ce jour. Origins double l’écosystème global du jeu, ce qui signifie qu’il y a deux fois plus d’animaux étranges à découvrir, deux fois plus de variété dans les éléments de la faune et de la flore.

Et ce n’est pas tout; Sean Murray décrit lui-même les nouveautés de cette extension dantesque : « Les montagnes peuvent atteindre plusieurs kilomètres de hauteur, les océans peuvent être plus profonds, les grottes peuvent être plus profondes, les gouffres peuvent être plus larges. Nous avons ajouté des systèmes météorologiques tels que la foudre et les tempêtes de météores, la lave et les volcans. » WOW !! Le trailer nous confirme aussi l’arrivée d’un animal présenté dans les tous premiers trailers du jeu, mais que l’on avait jamais vu par la suite : le ver des sables géant ! Le timing est presque trop parfait avec la sortie prochaine de Dune. L’extension Origins est disponible dès aujourd’hui pour les versions PS4, Xbox One, PC, PSVR et PCVR.