Greenwashing ou vrai effort écolo ? L’an dernier, HP avait promis d’utiliser du plastique recyclé (plusieurs centaines de tonnes de bouteilles usagées) dans la fabrication de certains de ses PCs. Le géant américain s’engageait alors « à inclure des matières plastiques liées à l’océan dans tous les nouveaux ordinateurs de bureau et portables HP Elite et HP Pro lancés en 2020 ». L’Elite Dragonfly ouvrait le bal de cette promesse, mais seulement 5% du plastique utilisé (soit déjà un très faible pourcentage de l’ensemble des composants) provenait réellement de déchets « destinés » à l’océan. Les nouveaux laptops Pavilion 13,14 et 15 pouces sous processeurs Intel de 11ème génération intègrent eux aussi du plastique recyclé « destiné à l’océan », mais au vu du peu d’information disponible de la part de HP, on comprend donc que les pourcentages n’ont pas bougé d’un iota. L’effort est réel, mais il reste encore faible.

Pour le reste, et « puisqu’on y est », on note que cette nouvelle gamme de portable est plus compacte, que le débit d’air (utile au refroidissement) a été augmenté de 27% et que le volume sonore a diminué de 16%. Outre le processeur Intel 11eme gen (AMD Ryzen 4000 en option), ces Pavilion disposent d’une NVIDIA GeForce MX450 Graphics, du Wi-Fi 6, d’un SSD (jusqu’à To), et d’une batterie permettant d’assurer près de 8,5 heures d’autonomie. Ces modèles seront commercialisés dans le courant du mois d’octobre à des tarifs oscillant entre 500 et 600 euros environ.