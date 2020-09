Smartphone Realme Narzo 20 Pro : le 90Hz et la recharge rapide 65W pour 200 dollars !

Toujours plus haut toujours plus fort… dans le low cost « premium ». Realme vient de dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones, qui se compose du Narzo 20 Pro, du Narzo 20, et Narzo 20A. Le modèle le plus équipé du lot sera facturé sur le marché indien au prix plancher de 15000 roupies, soit 200 dollars environ ! A ce tarif « mini », on a tout de même droit à un écran 6,5 pouces FHD+ LCD bénéficiant d’un taux de rafraichissement de 90 Hz, à un bloc photo à 4 capteur (48 megapixels + 8 MPx ultra large + 2 MPx Macro + 2 MPx autofocus), à une batterie 4500 mAh et à la recharge ultra rapide 65 W (40 minutes pour une recharge complète). Mazette !

Les autres composants sont un peu plus dans le moule (MediaTek Helio G95, 6 ou 8 Go de RAM, 128 Go de capacité de stockage, 15 Mpx à l’avant, capteur d’empreintes arrière), mais il semble totalement dingo qu’un smartphone moderne et aussi bien doté puisse descendre aussi bas en tarification.

Les Narzo 20 et 20A sont presqu’aussi bien dotés : écran 6,5 pouces FHD+ et 60 Hz sur les deux modèles, bloc photo à trois capteurs (mais 48MPx + 8MPx + 2 MPx sur le Narzo 20 contre 12MPx + 2MPx + 2 MPx sur le NarzoA), mais le Narzo 20 a droit à un processeur Helio G85 tandis que le Narzo 20A doit se contenter d’un modeste Snapdragon 665.

La batterie du Narzo 20 affiche 6000 mAh, contre 5000 mAh pour la batterie du Narzo 20A. Les tarifs descendent encore plus bas si c’est possible soit l’équivalent de 145 dollars pour le Narzo 20 (avec 4 Go de RAM/54 Go de stockage) et de 115 dollars pour le Narzo 20A (3 Go de RAM/32 Go de stockage). Ces trois modèles seront disponibles à la vente vers la fin du mois de septembre.