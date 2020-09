WandaVision : voici la bande-annonce assez spéciale de la nouvelle série Marvel

Du nouveau contenu Marvel arrive sur Disney+. La bande-annonce pour la série WandaVision a été diffusée à l’occasion des Emmy Awards, la cérémonie qui récompense le milieu de la télévision (séries, émissions, etc). Et le moins que l’on puisse, c’est que la bande-annonce est assez spéciale.

WandaVision réunit Wanda Maximoff (la Sorcière rouge) et Vision, avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany qui reprennent leurs rôles. La série, que Marvel décrit comme une « série de méga-événements », se déroule après les événements d’Avengers : Endgame. Il n’est donc pas clair comment Vision — qui a été tué dans Avengers : Infinity War — sera ressuscité.

La bande-annonce tease une réponse. S’ouvrant dans un monde tout droit sorti d’une sitcom des années 1950, le couple joue les rôles traditionnels de mari et femme. Tout cela est-il dans la tête de Wanda ? On nous fait comprendre que Wanda est en train de retravailler le monde autour d’elle, alors pourquoi ne pas faire revivre son petit ami mort dans une réalité nouvellement conçue basée sur la télévision ? Avant la fin de la vidéo, nous voyons des gens qui volent à travers des portails et les fédéraux qui s’en mêlent.

Il n’y a pas encore une date de sortie précise pour WandaVision. Disney+ indique seulement que ce sera pour bientôt. Le groupe de Mickey a déjà fait comprendre auparavant que ce sera pour 2020.