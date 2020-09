Oculus Quest 2 : Facebook laisse fuiter les specs et des vidéos (2K, 256 Go de stockage, XR2, etc.)

Décidément, les GAFAM ont bien du mal à cadenasser leurs annonces : à deux jours de la conférence Oculus (ou plutôt Facebook Connect), Facebook laisse fuiter les specs et des vidéos sur l’Oculus 2 sur ses pages Blueprint (outil de formation). La boulette ne semble pas volontaire : Facebook a rapidement retiré les vidéos et les informations affichées (les en-tête sont toujours là, preuve d’une certaine précipitation), mais bien évidemment, tout ce qui sort sur l’internet reste à jamais sur l’internet, et l’on en sait désormais beaucoup plus sur la prochaine mouture du casque autonome.

Oculus Quest 2, 2K per eye Display, 6GB Ram pic.twitter.com/OLckjVBcEl — vrthailand (@vrthailand) September 14, 2020

L’Oculus Quest 2 disposera donc cette fois de l’affichage 2K pour CHAQUE œil, de 6 Go de RAM, de 256 Go de capacité de stockage, d’une puce Snapdragon XR2 (compatible 5G et aussi puissante qu’un Snapdragon 845), et sera plus confortable à porter grâce à un nouveau système de sangle. Une évolution solide des specs à priori, même si l’absence d’infos sur la fréquence d’affichage fait craindre d’une stagnation (70 Hz, alors que les rumeurs annonçaient du 90Hz).