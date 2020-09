Optimism, le clone du rover Perseverance, servira de plateforme de test

Le 30 juillet dernier, la NASA lançait son rover Perseverance en direction de Mars. Perseverance, qui est accompagné d’un mini-hélicoptère, devrait débarquer sur la planète rouge le 18 février prochain (c’est précis). Dans l’attente du touch down, la NASA a déjà préparé un clone du Rover portant le doux nom d’Optimism (Operational Perseverance Twin for Integration of Mechanisms and Instruments Sent to Mars). Est-ce à dire que l’agence spatiale américaine considère qu’il faut « persévérer avec optimisme » (ok, je sors…) ?

Cette réplique exacte au micron près, qui vient tout juste d’arriver au Jet Propulsion Laboratory, n’est pas destinée à un future mission martienne : Optimism est en effet le « doublon » de Perseverance, c’est à dire une plateforme de test qui recevra en premier les mises à jour de la NASA, histoire de vérifier que ces dernières n’occasionneront aucun bug. Après tout, le moindre caillou dans la chaussure pourrait prendre des proportions dantesques sur Mars. A noter enfin qu’Optimism testera les mises à jour sur Mars Yard, une « copie » de la surface de Mars, de façon à se rapprocher au plus près des conditions réelles de fonctionnement de Perseverance.