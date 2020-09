Des astronomes détectent la plus grosse collision de trous noirs jamais découverte

Il y a 7 milliards d’années de cela, deux trous noirs ont fusionné en donnant naissance à un nouveau monstre, un trou noir aux dimensions gigantesques et d’une masse hors-normes (147 fois la masse de notre soleil). Lors de cette fusion cosmologique, l’espace-temps a ondulé comme le feraient les vaguelettes tout autour d’un caillou jeté dans l’eau, et le 21 mai 2019, l’onde gravitationnelle générée par cet évènement fantastique a été détectée par LIGO (USA) et Virgo (Italie). Cette onde gravitationnelle, baptisée GW190521 par les scientifiques, a fini par livrer ses secrets : après plus d’un an d’analyse, les chercheurs estiment que l’onde gravitationnelle du 21 mai 2019 est le très lointain écho de « la plus importante fusion de trous noirs observée à ce jour », une fusion qui a donné naissance à un trou noir dit intermédiaire.



Plus incroyable encore, la masse très inhabituelle de l’un des deux trous noirs impliqués dans la fusion (85 fois la masse de notre soleil) laisse entendre que les deux trous noirs rentrés en « collision » pourraient eux-mêmes être issus de la fusion d’autres trous noirs ! Ce scénario n’est cependant qu’une hypothèse parmi d’autres, et les scientifiques continuent de chercher une explication à cette découverte qui semble contredire la théorie scientifique en vigueur.