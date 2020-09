ZTE Axon 20 5G annoncé : premier smartphone avec la caméra sous l’écran

ZTE a annoncé l’Axon 20 5G. C’est le premier smartphone avec une caméra frontale sous l’écran. Il y a déjà eu des prototypes de smartphones similaires de la part d’autres constructeurs, mais ici le produit de ZTE est prêt et sera bientôt commercialisé.

L’Axon 20 5G se place comme un milieu de gamme. Il embarque un écran OLED de 6,92 pouces (Full HD+) avec un ratio 20.5:9, le processeur Snapdragon 765G, 6 ou 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go d’espace de stockage (extensible avec une carte microSD) et une batterie de 4 200 mAh (qui supporte la recharge à 30 W).

Bien évidemment, l’élément à retenir de ce smartphone est le capteur frontal. Il fait 32 mégapixels. Les images partagées par ZTE montrent en tout cas que le capteur est invisible à l’œil nu, ce qui permet à l’écran d’occuper une plus grande surface.

À l’arrière, quatre capteurs photo sont présents : capteur principal de 64 mégapixels, ultra grand-angle de 8 mégapixels, capteur de profondeur de 2 mégapixels et capteur avec objectif macro de 2 mégapixels.

Parmi les autres détails, il y a un capteur d’empreintes sous l’écran, le support de la 5G et Android 10 comme système d’exploitation.

Le ZTE Axon 20 5G a été annoncé pour la Chine pour l’instant. Il débute à 2 198 yuans (272 euros) et pourra être commandé dès le 10 septembre. Il n’est pas précisé quand le smartphone arrivera en France et dans les autres pays (s’il arrive un jour).