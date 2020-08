Star Wars: Squadrons (VR) : un premier aperçu du mode solo

38 jeux (ou extensions/maj de jeux) ont été présentés durant les 2 heures de l’Opening Night Live de la Gamescom en ligne, et le prochain Star Wars Squadrons en VR faisait bien sûr partie des titres les plus attendus. Jamais avare d’infos sur son titre, Electronic Arts a levé cette fois le voile sur le mode solo du titre, qui rappelons-le a été pensé avant tout pour le multi-joueurs (deux teams de 5 joueurs qui s’affrontent). A l’instar du mode multijoueurs, le mode campagne permettra de passer des deux côtés de la Force. La réalisation graphique semble toujours aussi bonne, surtout pour de la VR, même s’il ne faudra pas trop espérer bénéficier de ce niveau de détail une fois sous le casque (PCVR ou PSVR). Star Wars: Squadrons sera disponible le 2 octobre prochain sur les consoles PS4 (+PSVR), Xbox One et sur le PC (+PCVR).