Unknown 9 Awakening : un jeu d’aventure-action dans un lore ultra-ambitieux (trailer)

Seule véritable « grosse » nouveauté dévoilée lors de l’Opening Night Live de la Gamescom en ligne, Unknown 9 Awakening du studio Reflector Entertainment a créé la sensation avec un trailer CGI de toute beauté et la présentation d’un lore ultra ambitieux qui s’étendra largement au delà du JV, au travers d’un écosystème de contenus disponibles sur différents médias/supports. Le jeu d’action-aventure voisinera en effet avec le roman (Unknown 9: Genesis de Layton Green), le podcast (Unknown 9: Out of Sight) ou bien encore le Comics (Unknown 9: Torment). Le premier trailer, franchement impressionnant, nous dévoile Haroona, l’une des héroïnes d’Unknown 9. Cette dernière est une jeune indienne disposant de « mystérieuses capacités innées pour manipuler l’invisible », l’invisible étant ici un monde parallèle et mystérieux portant le nom de Revers. Ce très prometteur Unknown 9 Awakening sera disponible dans le courant de l’année 2021 sur PS5, Xbox Series X et PC.